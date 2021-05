Colombia: proteste fanno ritirare disegno legge su riforma fiscale

13:02 – Il controverso disegno di legge sulla riforma fiscale in Colombia è stato ritirato dal Presidente Iván Duque dopo quattro giorni di ampie proteste. Il disegno legge prevedeva un aumento delle tasse “per rispondere alla crisi economica generata dalla pandemia“, scrive BBC, ma la popolazione ha aspramente criticato la decisione del Governo attraverso manifestazioni di massa organizzate dai sindacati. Il Presidente Dunque desidera proteggere le fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, i sindacati tuttavia hanno notato che l’impatto del disegno legge sarebbe stato “sproporzionato verso le persone più povere che stavano già lottando con l’impatto economico del Covid-19“. La Colombia ha subito il crollo più profondo in mezzo secolo del PIL, pari al -6,8% rispetto all’anno precedente, mentre aumenta il tasso di disoccupazione. “Le riforme proposte avrebbero abbassato la soglia alla quale sono tassati i salari, colpendo chiunque abbia un reddito mensile di $ 656 o più. Avrebbe anche eliminato molte delle attuali esenzioni di cui godono le persone fisiche, nonché l’aumento delle tasse imposte alle imprese e il numero di beni coperti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA)“. Le classi medie, indigeni e le fasce più povere si sono unite nelle proteste, in quanto stanno giù lottando ampiamente per sopravvivere economicamente alla Pandemia di Coronavirus. (cit. BBC)

SM