Barletta (Ba), 3 arresti della Polizia di Stato per reati sugli stupefacenti

Sequestrati 140 grammi di marijuana suddivisa in dosi singole, 11 dosi di cocaina, 4 telefoni cellulari e 215 euro, provento dell’attività illecita

Si tratta di un 22enne, sorpreso dalle Volanti mentre spacciava in centro, e di due giovani di 20 e 21 anni, arrestati dai poliziotti dell’investigativa a pochi metri dalla Cattedrale, mentre spacciavano marijuana, ed ora agli arresti domiciliari. Denunciati per favoreggiamento alcuni assuntori. Inoltre, nel corso dei servizi finalizzati al controllo di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, cautelari e alternative alla detenzione, è stato condotto in carcere un 39enne agli arresti domiciliari, qualche giorno fa arrestato anche lui per reati inerenti agli stupefacenti e destinatario di un provvedimento di aggravamento della misura, sostituita dalla custodia cautelare in carcere, emessa dall’Autorità Giudiziaria di Trani per violazione delle prescrizioni.

