UK, West Sussex: rubati manufatti di inestimabile valore dal Castello di Arundel

13:41 – Il Castello di Arundel, nel West Sussex, in Inghilterra, durante la serata di Venerdì 21 Maggio 2021 ha subito un incursione in cui sono stati rubati “un set di grani del rosario d’oro portati da Maria Regina di Scozia durante la sua esecuzione nel 1587” e “più di 1 milione di sterline di oggetti d’oro e d’argento“, scrive BBC. L’allarme antifurto è scattato alle 22:30 ora locale di Venerdì e la polizia è accorsa prontamente sul posto. I ladri, secondo le prove raccolte dalla polizia, sono entrati nel Castello attraverso una finestra e hanno rotto una vetrinetta per poter accedere ai manufatti. “Gli oggetti rubati hanno un valore monetario significativo, ma i manufatti unici della collezione del Duca di Norfolk hanno un’importanza storica incommensurabilmente maggiore e inestimabile“. Secondo alcuni studiosi interrogati per tentare di risolvere il caso nel più breve tempo possibile, sono aumentati i furti di antichità o artefatti culturali in tutto il Pianeta. Tali furti, secondo gli studiosi, vengono commissionati da ricchi collezionisti privati. L’oro invece potrebbe essere stato rubato per fonderlo e ottenerne un ricavo monetario inferiore. (cit. BBC)

SM