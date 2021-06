Covid. In Sicilia 337 nuovi casi, attuali positivi scendono a 8.313

(DIRE) Palermo, 4 Giu. – Scende il numero degli attuali positivi al coronavirus in Sicilia: ad oggi, secondo il report del ministero della Salute, sull’isola si registrano 8.318 contagiati, 445 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore sono 337, grazie a 14.542 tamponi antigenici e molecolari. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati cinque, le guarigioni 777. In calo i ricoveri ospedalieri: ieri i positivi ricoverati in regime ordinario erano 413, oggi sono 409, mentre il dato sulle terapie intensive è passato da 46 a 45. (Sac/Dire) 18:05 04-06-21