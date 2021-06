Covid. Speranza: Buone notizie su andamento epidemiologico

(DIRE) Roma, 11 Giu. – “Ci sono buone notizie sul piano della curva e dell’andamento epidemiologico”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione della conferenza stampa oggi di aggiornamento sulla campagna vaccinale e sull’andamento epidemiologico. All’evento, in corso presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, hanno partecipato anche il Commissario straordinario, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (CTS), Franco Locatelli, e il portavoce del CTS, Silvio Brusaferro. “Questi risultati sono prima di tutto l’effetto di una campagna di vaccinazione che sta proseguendo in modo molto positivo nel nostro Paese”, ha proseguito Speranza, che poi ha voluto riaffermare un “principio per noi è essenziale: la campagna di vaccinazione è lo strumento più importante che abbiamo per chiudere questa stagione così difficile e per aprirne una diversa”. Ha quindi aggiunto il ministro: “Noi crediamo fermamente nella scienza, la scienza ci ha guidato in questi mesi così difficili, la scienza ci ha offerto la possibilità di questi vaccini approvati da Ema, che sono lo strumento più importante per gestire questa fase. Crediamo che questo sia un punto essenziale da proseguire nelle prossime giornate”. (Cds/Dire) 17:36 11-06-21