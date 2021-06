Covid. Sicilia regione con maggiore incremento casi: 200 in 24 ore

(DIRE) Palermo, 15 Giu. – In Sicilia tra ieri e oggi sono stati scoperti duecento nuovi contagiati dal Covid-19 grazie a 15.260 tamponi antigenici e molecolari. Il dato pone l’isola in cima alla graduatoria delle regioni italiane per incremento giornaliero dei contagi, seguita dalla Lombardia che conta 182 nuovi casi. nello stesso arco temporale si registrano otto decessi e 456 guarigioni. Gli attuali positivi nelle nove province siciliane sono 6.367, 264 in meno rispetto a ieri. In calo i ricoveri ospedalieri: in regime ordinario si contano 309 pazienti, i contagiati in terapia intensiva o sub-intensiva sono 34. (Sac/Dire) 18:58 15-06-21