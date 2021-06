Comunali. Salvini non scioglie nodo Bologna, ma “esclude” Cangini

“Candidato sarà civico, Mugavero e Battistini? Sono eccellenti”

(DIRE) Bologna, 29 Giu. – Arriva Matteo Salvini ma non scioglie il nodo del candidato sindaco a Bologna. Ma il leader leghista, che sta incontrando militanti e graduati del Carroccio in un ristorante del centro, ‘esclude’ dei papabili attuali Andrea Cangini, senatore di Forza Italia. “Il candidato? Stiamo lavorando alla squadra per rispetto di tutti alleati, prima devo concordarlo con tutti gli alleati”, dice Salvini arrivando in città. “Ho visto dichiarazioni di alcuni esponenti del mondo economico cooperativo e pesante che dicono che per la prima volta non voteranno Pd e non voteranno a sinistra, vediamo di essere una valida alternativa”, sottolinea il numero uno del Carroccio. “Massima stima” per Cangini, “un collega di assoluto spessore”. Ma “stiamo cercando a Bologna come in tutte le altre città candidati al di fuori del circuito parlamentare. Se sarà un candidato civico? L’obiettivo è questo”. La stessa strategia insomma già adottata a Torino e che si sta cercando di adottare anche a Napoli e Milano, dove si cerca di creare un ‘pacchetto di mischia’ con Gabriele Albertini come vive. “Mi piacerebbe che a Bologna ci fosse la stessa idea di squadra. Perchè il candidato da solo non va da nessuna parte. Qua ci sono persone che si sono messe a disposizione del mondo dell’impresa, del commercio e della cultura. Spero che facciano parte tutti della squadra”. Tra gli ospiti del pomeriggio anche l’editore Roberto Mugavero, altra possibile carta da giocare alle comunali. Lui e Fabio Battistini, con cui Salvini ha parlato in particolare di mobilità, “sono entrambi persone eccellenti”, e il leghista incontrerà ancora. Battistini “si sta muovendo bene con la sua lista civica”. In ogni caso “chiuderemo a brevissimo”, assicura Salvini, che conta di chiudere la pratica bolognese prima di quella di Milano. “Se è possibile una sorpresa? Mihailovic- scherza alla fine- Lo tengo coperto fino alla fine degli europei, però Sinisa potrebbe essere un ottimo sindaco”. (Bil/ Dire) 18:49 29-06-21