Terrorismo, polizia arresta cittadino marocchino

Arrestato questa mattina un 29enne di origini marocchino nella cittadina di Lago in provincia di Salerno, Campania. Le accuse verso il soggetto, che pare sia stato responsabile militare jihadista, sono pesantissime: associazione finalizzata al terrorismo, detenzione illegale di armi, raccolta di fondi per il terrorismo e altri reati. Ne è stata già programmata l’estradizione e nel frattempo è stato rinchiuso nel carcere di Salerno. Su di lui, che aveva combattuto in Siria con Al Nusra e l’Isis, pendeva un mandato di cattura internazionale emesso delle autorità di Rabat. L’operazione che ha portato all’arresto del cittadino marocchino è stata portata a compimento dall’ Antiterrorismo, dalla Digos di Napoli e di Salerno, l’Aisi e dai servizi segreti marocchini.

