Tecnologia, aggiornamento: usare WhatsApp Web anche se il telefono non è connesso

08:52 – WhatsApp ha annunciato un nuovo aggiornamento della piattaforma web, in cui non sarà necessario restare collegati con il telefono per poter inviare messaggi. Le nuove funzionalità permetterebbero di inviare messaggi anche se il telefono ha la batteria scarica, e di collegare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. La società intende testare e migliorare le prestazioni su un piccolo gruppo di persone, prima di renderlo disponibile per il grande pubblico. Il must di WhatsApp, la crittografia end-to-end, sarà comunque funzionante anche sul nuovo aggiornamento. La comunità che utilizza WhatsApp anche sul computer ha ben accolto le novità che la società ha in mente. In tal modo sarà possibile usare l’app di messagistica senza dover necessariamente mantenere l telefono connesso, con tutte le difficoltà che ne derivano. (cit BBC)

SM