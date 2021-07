Alessandra Sicilia vince la fascia di Miss Città di Stefanaconi

È di Alessandra Sicilia la fascia di Miss Città di Stefanaconi, diciottenne di Rogliano (CS). Al secondo posto e con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Martina Canonico, terza classificata con la fascia Miss Be Much Elisabetta De Gaio, Miss Quarta classificata Noemi Casella, Miss Quinta classificata Laura Russo, Miss Sesta classificata Josephine Leto. In giuria Chiara Vivona, Maurizio Scarpelli, Giuseppe Vizza, Letizia Maldorado Picardo, Domenico Cicciò, Elvira Raniti, Giovanni Spruglia, Mariella Corica, Vincenzo Primerano, Maria Ilenia Destito. “Non me lo aspettavo, sono veramente emozionata” – commenta Alessandra Sicilia – “Spero veramente di continuare questo percorso. A coloro che aspirano alla fascia consiglio di viversi questa avventura unica, che aiuta in qualsiasi circostanza, soprattutto se si è timidi. Dalle prossime selezioni mi aspetto divertimento, ma soprattutto forti emozioni”. La serata è stata inoltre investita da un’altra onda di bellezza, con la presenza di Martina De Lorenzo Miss V’Incanto 2020, Soviana Vallone Miss V’Incanto 2021, Francesco Carolei Miss Egea 2020, Michelle Assisi Miss Egea 2021, Erika Arena Miss Città di Dipignano, Marianna Carbone Miss Città di Piane Crati, Martina Salvatore vincitrice del contest 2020, Chiara Vivona Miss Miluna Calabria 2019 e Francesca Tiziana Russo, Miss Calabria 2020. Ma non solo concorso, l’evento è stato infatti ricco di intrattenimento e importanti messaggi sociali, oltre all’esibizione dell’artista Adriana Tavella. La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio non si ferma, continuando a portare la bellezza nelle piazze della Calabria, valorizzando al massimo i tanti e variegati scenari che questa terra offre. “È una bellissima serata, in questo teatro che è veramente una chicca per gli occhi.” – dichiarano gli agenti regionali – “Vorremmo porgere un grande ringraziamento al sindaco Salvatore Solano, persona instancabile e che tiene alla sua comunità, per avere per il secondo anno fortemente voluto la realizzazione della manifestazione”. Soddisfazione espressa anche dal primo cittadino Salvatore Solano: “Ringrazio l’amico Carmelo Ambrogio e tutto lo staff di Miss Italia Calabria, saluto gli ospiti che vengono da ogni parte della regione, l’amministrazione e le ragazze che hanno dimostrato tanta voglia di debuttare su un palco scenico importante come quello di Miss Italia.” – commenta il sindaco – “Bellezza e amicizia, elementi che salveranno il mondo”. Tutte le selezioni potranno essere seguite su TEN (Teleuropa Network), tutti i sabati e le domeniche. Prossimo appuntamento il 27 luglio, con l’elezione di Miss Città di Roggiano Gravina.