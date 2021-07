Sanità. Il Kenya batte la malaria con i droni anti-zanzare

(DIRE) Roma, 23 Lug. – Droni contro le zanzare per debellare la malaria: è questa l’ultima iniziativa messa in campo dal governo del Kenya, Paese tra i più colpiti al mondo da questa malattia, che risulta tra le prime tre cause di morte tra i bambini al di sotto dei cinque anni. Ad annunciare il piano era stato il presidente Uhuru Kenyatta, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile per il World Malaria Day, giornata di sensibilizzazione e azioni che dal 2000 viene promossa dall’Alleanza internazionale ‘Rbm Partnership to End Malaria’. Ora il ministro della Sanità Mutahi Kagwe è tornato a illustrare il piano, realizzato grazie al Malaria Council, una partnership che vede impegnato governo e aziende private. Come Kagwe ha spiegato, i droni hanno il compito di individuare le larve delle zanzare per poi eliminarle, dal momento che è questo insetto ad essere il principale veicolo dei contagi. Come riporta la stampa locale, i piccoli dispositivi aerei, dotati di telecamera, permettono di raggiungere le zone dove questi insetti potrebbero riprodursi, ma che risultano meno accessibili all’uomo. Si tratta ad esempio delle aree che circondano gli impianti di irrigazione, dove è più facile che si formino depositi d’acqua stagnante, l’ambiente ideale per le zanzare per depositare e far sviluppare le larve. Una volta scoperti questi siti, il drone “spara” un insetticida “non tossico e biodegradabile”, come le autorità hanno tenuto a evidenziare. A mettere in campo questa strategia ci hanno già pensato Malawi e Tanzania, perché l’Africa subsahariana è tra le regioni più colpite dalla malaria. L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ad aprile scorso avvertiva in un report che l’Africa registra il 94% dei casi mondiali di malaria. Nel 2019, si sono registrati 229 milioni di contagi in tutt il mondo e oltre 400mila morti. In occasione del World Malaria Day di aprile, il governo kenyano ha messo in campo anche altre iniziative di prevenzione, tra cui la distribuzione di oltre 15 milioni di zanzariere e di uno studio per monitorare la diffusione del virus nel Paese. (Alf/Dire) 12:38 23-07-21