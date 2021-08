Udine, gatto bloccato da 6 giorni su un albero: salvato dai Vigili del Fuoco

Nella mattinata del 3 Agosto, il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando di Udine è intervenuto a Lateis di Sauris per soccorrere un gatto bloccato da sei giorni su un albero alto circa 40 metri. Per le operazioni di recupero del felino ad un’altezza di circa 37 metri, gli operatori hanno utilizzato tecniche di derivazione alpinistica. Una volta raggiunto il gatto è stato preso e messo in un’apposita sacca da trasporto e riportato a terra per essere riconsegnato ai proprietari.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74071