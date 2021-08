Paura in volo: tre pneumatici aereo Edelweiss scoppiano al decollo

Doveva viaggiare da Zurigo a Heraklion, nell’isola di Creta. Il volo è stato cancellato dopo l’incidente

Diversi veicoli dei pompieri sono dovuti intervenire, ieri mattina, dopo un incidente verificatosi con un velivolo Edelweiss presso l’aeroporto di Zurigo. «A causa di un problema tecnico nella cabina di pilotaggio, un Airbus A320 ha dovuto interrompere il decollo martedì mattina», spiega un portavoce. Una manovra normale, in queste circostanze. «L’aereo ha accelerato, tutto sembrava nella norma. Dopo pochi secondi, abbiamo udito un botto sordo», racconta un testimone. Poi il velivolo ha oscillato, quindi si è fermato. «C’era un forte odore di gomma». I passeggeri hanno dovuto attendere qualche minuto prima di abbandonare l’aereo. Edelweiss è intervenuta velocemente mettendo a disposizione un nuovo volo per mezzogiorno. Il portavoce conferma: tre pneumatici su sei sono scoppiati. La causa non è ancora chiara ed è oggetto di indagini. «Per sicurezza, l’aereo è stato ispezionato dai pompieri dopo che i passeggeri sono stati evacuati», prosegue il portavoce. A bordo, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, c’erano 138 persone oltre ai 6 membri dell’equipaggio. «In nessun momento c’è stato alcun pericolo per i nostri ospiti e l’equipaggio», concludono dalla compagnia aerea.

c.s. Giovanni D’Agata