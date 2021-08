Hycean planets, i nuovi pianeti identificati dove potrebbe esserci vita

In uno studio, pubblicato da pochi giorni sulla rivista The Astrophysical Journal dai ricercatori dell’Istituto di astronomia dell’Università di Cambridge, viene esposta la scoperta di una nuova classe di pianeti abitabili che per le loro caratteristiche vengono definiti “Hycean planets”. Sono dei pianeti caldi, ricoperti di oceani e con atmosfere ricche di idrogeno. Molto più facili da trovare e osservare rispetto ai gemelli del nostro Pianeta, potrebbero aiutare gli scienziati a trovare biofirme, o segni di vita, al di fuori del nostro sistema solare nel prossimo futuro.

Gli Hycean planet possono raggiungere fino a 2,6 volte la dimensione della Terra e temperature atmosferiche di quasi 392 gradi Fahrenheit (200 gradi Celsius). Caratteristiche molto diverse da quelle del nostro Pianeta, ma questo, secondo i ricercatori, non esclude la possibilità che i loro grandi oceani potrebbero supportare il tipo di vita che ha avuto inizio sulla Terra miliardi di anni fa e che può ancora essere trovato in ambienti oceanici estremi.