Calabria, Elezioni Regionali. Antonio Marziale con la Lista di Fratelli d’Italia

Antonio Marziale, annuncia tramite la sua pagina Facebook ufficiale, con un video, la sua scesa in campo alle elezioni regionale calabresi, nella la lista di Fratelli d’Italia. Il noto sociologo nonchè Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Calabria, ha deciso di impegnarsi ancora per il bene della sua terra candidandosi al Consiglio Regionale. “Io vi chiedo di ricordare quello che ho fatto, io non spenderò parole che sappiano di promesse, non stringerò patti con il diavolo per avere voti ad ogni costo, a me interessa la scelta che fanno le persone libere, basandosi non già su quello che io dico, anche se la retorica è importante (…) ma per me parlano i fatti 890 interventi sul territorio come Garante”. e poi ancora “Ho scelto Fratelli d’Italia perchè mi ha garantito la possibilità di occuparmi dei problemi dei bambini, d’altro canto la famiglia è uno dei temi portanti del partito di Giorgia Meloni”, queste parole sono parte del discorso fatto da Antonio Marziale, fondatore e presidente dell’Osservatorio sui diritti dei minori, nella sua conferenza stampa/diretta sui social. Una candidatura non “calata” dall’alto, anzi che viene dal basso, dalla proposta del Circolo Antonio e Ciccio Franco, storici protagonisti della destra calabrese. “Sarò nelle strade e nelle piazze, non vi chiedo di organizzare per me cocktail, cene, eventi organizzatemi incontri con i vostri amici e confido nelle persone libere di coscienza che hanno visto come ho lavorato e che vogliono che vada avanti“. Marziale svela il primo degli obiettivi del suo programma: la realizzazione di un polo pediatrico regionale di alto livello, in quanto la Calabria ha ottimi pediatri ma pessime strutture. Le condizioni per una esperienza importante in seno al Consiglio Regionale della Calabria ci sono tutte!

Fabrizio Pace