(DIRE) Roma, 4 Settembre – Sono 6.157 i nuovi casi di contagiati da coronavirus oggi in Italia contro i 6.735 di ieri. Scendono appena i decessi, oggi 56 e ieri 58. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 331.350, con un tasso di positività all’1,9% (ieri 2,2%). Tornano invece a salire i ricoveri ordinari, 40 in più mentre le terapie intensive sono 13 in più. (Tec/ Dire) 17:44 04-09-21