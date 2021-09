Qualificazioni Mondiali, Svizzera-Italia 0 a 0

Questo il tabellino di Svizzera-Italia, terminata 0-0 a Basilea, gara di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022: Svizzera (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez (63′ Garcia); Aebischer, Frei, Sow (63′ Zakaria); Steffen (71′ Fassnacht), Zuber (63′ Vargas); Seferovic (86′ Zeqiri). Ct Murat Yakin. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella (90 Pessina), Jorginho, Locatelli (77′ Verratti); Berardi (59′ Chiesa), Immobile (59′ Zaniolo), Insigne (90′ Raspadori). Ct Roberto Mancini. Arbitro: Carlos del Cerro Grande (SPA). Ammoniti: Sow (S), Chiellini (I), Aebischer (S), Elvedi (S), Frei (S).

“Questo è un momento in cui la palla non entra. Abbiamo avuto tante occasioni anche oggi, dobbiamo essere più cattivi e più precisi. Anche questa partita è stata stradominata e non si può non vincere 2 o 3 a zero. È un peccato”. Lo dichiara, ai microfoni RAI, il CT della Nazionale, Roberto Mancini, al termine della partita tra Svizzera e Italia pareggiata 0-0. (Mem/ Dire) 22:51 05-09-21