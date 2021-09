Vittorio Camaiani al Festival di Venezia 2021 veste l’attrice Giorgia Fiori

Charme, eleganza e sensualità. In occasione di Venezia78 il talentuoso stilista marchigiano Vittorio Camaiani ha fatto risplendere di raffinatezza Giorgia Fiori. La giovane attrice ascolana è stata presente sul red carpet in Laguna per la presentazione del film “Lupo Bianco” alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ed ha indossato diversi outfit dello stilista Camaiani. Le creazioni hanno toccato la parte sia mattina, che sera. Dalla tuta della collezione “Inside” alla camicia bianca in organza della collezione dedicata a Giacomo Leopardi e Gabriele D’Annunzio, capo di archivio giá indossato sul red carpet di Venezia nel 2017 da Marina Ripa di Meana, grande amica e musa dello stilista. La Fiori ha indossato anche degli abiti da cocktail in seta color verde menta con sfumature malva, un giacchino di spugna con applicazioni di satin e cristalli swarovsky della collezione dedicata proprio a Venezia. Non è mancato un abito da sera lungo con taglio a sbieco, che ha accarezzato il corpo della bella attrice marchigiana. Tra gli accessori, che hanno sfilato sull’emblematico tappeto rosso, c’è stata un’ iconica borsa couture e un bracciale-portafortuna in plexiglass intarsiato anch’esso della collezione dedicata alla Laguna. Le creazioni di Vittorio Camaiani, nel corso degli anni, sono state indossate anche da diverse attrici, tra queste: Sandra Milo, Martina Colombari, Daniela Poggi, Elisabetta Pellini, Matilde Brandi, Silvie Vartan. Possiamo dire, dunque, “le Marche a Venezia” grazie all’incontro fortunato tra il talento dell’attrice Giorgia Fiori e lo stile della Maison Vittorio Camaiani.