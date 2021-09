Palmi (RC), Festa del cioccolato firmata Andrea Cogliandro Eventi II edizione

Un grandissimo evento si terrà a Palmi, dal 10 al 12 dicembre 2021. Grazie infatti alla nota agenzia ”Andrea Cogliandro Eventi”, dopo il successo della prima edizione, la Citta’ della Piana sarà ancora protagonista insieme al cioccolato, di una giornata all’insegna del gusto.

Un evento da non perdere, che riguarderà la gastronomia di settore, con lo scopo di diffondere sempre più la cultura del cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione.

Fulcro della manifestazione è il Cioccolato a 360°, non solo come prodotto puramente commerciale, ma valorizzato come prodotto artigianale con i migliori cioccolatieri nazionali, con un ricco palinsesto di eventi gastronomici, culturali e di animazione che vi coinvolgeranno nella manifestazione più dolce che c’è durante la quale si potranno gustare tante prelibatezze al cioccolato.

Spazio anche ai bambini che potranno divertirsi con i laboratori ‘ChocoPlay’.

L’ appuntamento con l’apertura degli Stand per la grande FESTA DEL CIOCCOLATO firmata ‘Andrea Cogliandro Eventi’ è per giorno 10 Dicembre 2021 alle ore 16 nella centralissima Piazza I° Maggio.

