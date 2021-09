Spagna. Erutta il vulcano a La Palma, in 5000 costretti a fuggire

(DIRE) Roma, 20 Set. – Il vulcano Cumbre Vieja, nelle Isole Canarie spagnole, ha eruttato costringendo 5.000 persone ad abbandonare le loro case. Lo hanno confermato le autorità locali questa mattina. L’eruzione è iniziata ieri pomeriggio a La Palma, la quinta isola più popolosa dell’arcipelago. Verso le 15 ora locale la lava ha invaso il parco nazionale di Cumbre Vieja, l’area sud dell’isola, scarsamente popolata. Diversi villaggi sono stati evacuati, come riportano i media spagnoli. Il presidente delle Canarie, Angel Victor Torres, in conferenza stampa ha dichiarato che finora non ci sono stati feriti. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, è arrivato a La Palma ieri sera. Sanchez ha detto su Twitter di volere “capire da vicino l’evoluzione della situazione”. Lo sciame sismico (circa 6mila piccoli terremoti) provocato dall’attività vulcanica era in corso da una settimana. Le autorità locali avevano alzato il livello di allerta nei comuni Fuencaliente, Los Llanos de Aridane e El Paso, dove vivono 35 mila persone. (Est/Dire) 14:08 20-09-21