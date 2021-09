Creta, Grecia: danneggiati edifici e una vittima in chiesa per terremoto Mwp 6.1

11:33 – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato alle 09:17 ora locale (08:17 ora italiana) un terremoto di magnitudo Mwp 6.1 avvenuto nell’Isola di Creta, in Grecia, con coordinate geografiche (lat, lon) 35.3, 25.264 ad una profondità di 13 km. Il forte sisma, comunicano le autorità locali, ha prodotto alcuni danni, tra i quali il crollo del tetto di una chiesa, in cui ha perso la vita un operaio al lavoro. Christos Stylianidis, Ministro della Protezione Civile, scrive sulla sua pagina Twitter: “αβαίνω στην Κρήτη με τον Υφυπουργό Ευάγγελο ουρνά,τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου και τον Συντονισμού οίβο μααοο” (Andrò a Creta con il Vice Ministro Evangelos Tournas, il Segretario Generale della Protezione Civile Vassilis Papageorgiou e il Direttore Generale del Coordinamento Foivos Theodorou per valutare la situazione e coordinare le azioni di tutti gli organismi coinvolti). Secondo la Protezione Civile, almeno tre persone sono rimaste intrappolate all’interno delle loro case, sono state dunque avviate le procedure di soccorso. (cit. ANSA)

SM