Roma. Gasparri: Città paralizzata, disagi e disperazione tra cittadini

(DIRE) Roma, 30 Set. – “La città è paralizzata. All’ultimo minuto la Raggi cerca il colpo ad effetto e ha pensato di bloccare il traffico cittadino per rattoppare in extremis qualche buca e rifare il manto stradale a macchia di leopardo. Anche la Flaminia, nel tratto che porta al raccordo, fa registrare fermi immagine di ore, con colonne di auto e mezzi pesanti fermati su entrambe le corsie di marcia. Il copione grillino al quale sono stati abituati i romani prevede l’ ‘ammuina’, tanto rumore per fare il nulla. Piste ciclabili progettate lungo direttrici ad alta percorrenza che hanno finito con lo stringere ulteriormente l’imbuto del traffico, anche nelle vie centrali; monopattini che invadono marciapiedi e rendono difficile anche la percorrenza pedonale. E poi, gli autobus che continuano ad essere strapieni; la metropolitana, quando funziona, è il luogo d’elezione di assembramenti, contro le indicazioni di prevenzione anticovid ancora in essere, la stazione Tiburtina viene percepita come un buco nero da evitare, a causa di lavori infiniti. Viene da chiedersi: ma la Raggi si è mai accorta della situazione reale di Roma e dei romani? La sindaca va ripentendo che durante il lockdown era in giro a raccogliere le istanze delle persone. Ricordiamo alla signora grillina che durante il lockdown, era vietato per gli italiani uscire di casa senza una ragione valida, occorreva l’autocertificazione. Con chi ha parlato la sindaca? Si poteva intervenire, quello si: sarebbe stato possibile capitalizzare quel tempo dell’emergenza per effettuare opere pubbliche e preparare il rilancio della città. Si è fatto il nulla. E il risultato è quello che vedono oggi i romani: la paralisi delle principali arterie cittadine”. Così in un comunicato il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. (Comunicati/Dire) 12:39 30-09-21