(DIRE) Palermo, 5 Ott. – La strada statale 643 ‘Di Polizzi’, in provincia di Palermo, è stata chiusa al traffico a Scillato, dal chilometro 18 al chilometro 18,300, per via del fango e dei detriti che hanno invaso la carreggiata dopo le forti piogge di oggi. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (Sac/Dire) 17:08 05-10-21