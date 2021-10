Coronavirus, Australia: stop restrizioni, riaprono bar, ristoranti, negozi e parrucchieri a Sydney

09:11 – Dopo 106 giorni di isolamento e lockdown dovuti alla diffusione della pandemia di Coronavirus, le autorità australiane hanno permesso ai completamente vaccinati di Sydney di uscire per andare nei bar, nei ristoranti, nei negozi e nei parrucchieri, finalmente aperti. Per accedere ai locali, sarà necessario dimostrare di aver ricevuto la vaccinazione anti-Covid. L’Australia ha messo in atto delle restrizioni molto rigide per limitare il dilagare della variante Delta di Coronavirus, tra le quali emerge il divieto di viaggio per oltre 5 km dalla propria abitazione. Le autorità australiane hanno così raggiunto l’obiettivo “Zero-Covid”, adesso cercheranno di attuare una politica basata sulla convivenza con il Coronavirus. Le nuove aperture non sono un “via libera”, infatti i non vaccinati dovranno restare a casa, le scuole non riapriranno completamente, le frontiere internazionali resteranno chiuse e sono vietati gli assembramenti. L’Australian Medical Association continuerà a monitorare gli sviluppi del virus in relazione alle nuove aperture, ed esorta la popolazione a non abbassare la guardia. (cit. AL-JAZEERA)

SM