Londra, Sotheby’s: venduto all’asta per £16 mln opera auto-distrutta “Love is in the Bin” di Banksy

09:47 – L’opera d’arte “Love is in the Bin” di Banksy è stata venduta all’asta da Sotheby’s a Londra per la cifra record di 16 milioni di sterline. Precedentemente l’opera intera era intitolata “Girl with Balloon”, distrutta durante un’asta del 2018 in cui venne venduta per 1 milione di sterline. La performance di Banksy, in cui “Girl with Balloon” è stato distrutto dalla sua stessa cornice dal vivo, ha portato l’opera a nuovo livello dell’arte, infatti è stata definita, secondo BBC, “un’opera d’arte performativa inaspettata“, l’eredità di un’arte anti-establishment. Dopo l’acquisto da parte di una donna europea nel 2018, “Love is in the Bin” da Marzo 2019 venne conservato nel museo Staatsgalerie di Stoccarda in Germania. La base d’asta per la nuova opera era di 2,5 milioni di sterline, ma in pochi minuti sono stati raggiunti i 10 milioni di sterline e infine ai 16 milioni. (cit. BBC)

SM