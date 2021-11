Covid-19, OMS: approvato vaccino Covaxin per uso d’emergenza, efficacia 78% dopo 2 dosi

19:04 – Il vaccino indiano contro il Coronavirus, denominato Covaxin, con un’efficacia del 78% dopo la somministrazione di due dosi, è stato incluso nell’elenco dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per l’uso d’emergenza. Tale vaccino, data la sua facile conservazione, è particolarmente adeguato per la distribuzione nei Paesi a basso e medio reddito. L’OMS spera così di ampliare la disponibilità di vaccini e velocizzarne la distribuzione a livello globale, in particolare nei Paesi dove ancora la prima dose fatica ad arrivare, con il fine di porre fine alla pandemia il più velocemente possibile. Il Covaxin si unisce agli altri vaccini approvati dall’OMS per l’uso d’emergenza, i quali sono AstraZeneca, Serum Institute of India, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson e Johnson, Sinopharm e Sinovac. Con l’approvazione di Covaxin, milioni di indiani potranno tornare a viaggiare a livello internazionale, in particolare con i Paesi che riconoscono come validi i vaccini approvati dall’OMS, tra cui Gran Bretagna, alcuni Paesi membri dell’Unione Europea e Canada. La società indiana produttrice del vaccino Covaxin è la Bharat Biotech in collaborazione con l’Indian Council of Medical Research, la quale nel mese di Luglio produceva in media 25 milioni di dosi al mese, ma l’azienda prevede di aumentare le dosi mensili a 58 milioni, per raggiungere la capacità annua di 1 miliardo di dosi entro la fine del 2021. (cit. AL-JAZEERA)

SM