Nuova Zelanda: coppia trova pinguino Adelia perso sulla spiaggia, sarà rimesso in libertà

17:58 – Sulle coste della Nuova Zelanda a sud della città di Christchurch è stato ritrovato un giovane pinguino Adelia che si è perso a circa 3.000 chilometri dal suo habitat naturale. I pinguini Adelia vivono sulle coste del continente Antartico, particolarmente aggressivi e conosciuti per il loro caratteristico “comportamento egoista”, che li spinge a sacrificare un membro per la sopravvivenza dei più. Una coppia che passeggiava sulla spiaggia ha notato il pinguino in piedi, impaurito, solo e apparentemente esausto, dunque ha deciso di chiamare prontamente le autorità, e in attesa del loro arrivo di postare un video del pinguino su internet. L’animale è stato portato in salvo dalle autorità, le quali hanno proceduto a fare delle visite di controllo. Dai test è emerso che il pinguino era leggermente sottopeso e disidratato, dunque è stato sottoposto alle cure necessarie per essere poi rimesso in libertà in un luogo sicuro. L’avvistamento si unisce ai 2 avvenuti rispettivamente nel 1993 e nel 1962, ma restano comunque rari in Nuova Zelanda. Se dovessero aumentare gli avvistamenti di pinguini, sarà necessario iniziare a monitorare i grandi branchi e le correnti oceaniche per comprendere quale sia il motivo di tali avvenimenti. (cit. BBC)

