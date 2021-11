Divieto di dimora per una stalker. Minacce, danneggiamenti e percosse contro i padroni di casa che l’avevano sfrattata nel cagliaritano

Lo scorso mese di Settembre, il marito e i figli della donna erano stati arrestati dalla Polizia di Stato per aver aggredito a colpi di mannaia il proprietario di casa. Ieri, a Dolianova (Ca), gli uomini della Squadra Mobile di Cagliari hanno eseguito la misura cautelare del divieto di dimora, emessa dal GIP, a carico di una donna di 45 anni, indagata per atti persecutori nei confronti dei suoi vicini, proprietari dell’appartamento nel quale vive. La donna si è resa responsabile di molteplici condotte minacciose e moleste sin dal 2018 contro i proprietari dell’appartamento che aveva in affitto e per il quale aveva ricevuto una lettera di sfratto. Gli stessi proprietari avevano più volte richiamato la donna e la sua famiglia al rispetto delle regole di condominio e a non occupare indebitamente spazi comuni con effetti personali e attrezzi di lavoro. I comportamenti persecutori della donna e i continui litigi con la famiglia del proprietario dell’immobile erano sfociati, il 5 Settembre scorso, in una cruenta aggressione, ad opera del marito e dei due figli, contro il padrone di casa e la moglie. I tre avevano ferito a colpi di mannaia il proprietario dell’immobile, un insegnante di 62 anni. L’intervento di un poliziotto che abita nelle vicinanze e, poi, degli uomini della Squadra Mobile aveva interrotto l’aggressione e i tre uomini erano stati tratti in arresto per tentato omicidio. Tutt’ora sono nel carcere di Uta (Ca). La vittima era stata trasportata in ospedale per un’emorragia celebrare e dimessa dopo tre settimane. Anche il poliziotto aveva fatto ricorso alle cure dei medici, per le ferite riportate mentre cercava di disarmare gli aggressori. Il divieto di dimora notificato dalla Squadra Mobile impone ora alla donna di lasciare l’appartamento e di allontanarsi dal Comune di Dolianova.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Cagliari/articolo/1070618f6c2290eea395332473