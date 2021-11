Coronavirus, India: confini aperti per la prima volta a turisti stranieri completamente vaccinati

21:16 – Grazie all’aumento delle vaccinazioni e alla riduzione del numero di contagi, l’India ha deciso di riaccogliere i turisti stranieri completamente vaccinati con voli commerciali regolari. Il Ministero della Salute indiano ha posto tuttavia severi controlli, infatti i turisti, oltre ad essere completamente vaccinati, dovranno mostrare due test Covid-19 negativi, uno prima del volo e l’altro entro 72 ore dall’arrivo. L’India ha subito una grave crisi durante l’ultimo anno, come scritto in precedenza, che ha costretto le autorità ad attuare delle rigide restrizioni, tra cui la chiusura dei confini da Maro 2020. Fino al prossimo Marzo, il Governo indiano ha deciso di rilasciare 500.000 visti gratuiti per incoraggiare i turisti a visitare il Paese. Il turismo è una grande fonte di reddito per il Paese, infatti durante la pandemia e i lockdown, milioni di persone del settore hanno perso il posto di lavoro. Riaprire i confini ali stranieri, aiuterebbe l’India a riattivare l’economia locale. (cit. AL-JAZEERA)

SM