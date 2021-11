Maltempo. Sindaco di Modica: Non uscite da casa

(DIRE) Palermo, 17 Nov. – “Un’ondata violentissima di maltempo sta interessando il nostro territorio già da diverse ore. Dalle prime notizie che mi giungono, purtroppo, sembra ci sia stata anche una vittima. Numerosissimi i danni ad abitazioni, aziende agricole e infrastrutture. Alberi caduti sulle stradi, muretti di contenimento crollati e case scoperchiate. Al momento tutte le nostre squadre di Protezione civile sono fuori, impegnate a rispondere alle decine di richieste di soccorso che ci arrivano in particolar modo dalle zone di Serrameta, Trebbalate, Bosco, S.Elena e Frigintini”. Lo afferma il sindaco di Modica (Ragusa), Ignazio Abbate, con un post sulla sua pagina Facebook. “Invito tutti a non uscire se non strettamente necessario – prosegue -. La tempistica non ci ha consentito di chiudere le scuole e sarebbe controproducente chiuderle ora perché si creerebbe solo il caos per le strade cittadine e le strade al momento servono sgombere per consentire il passaggio rapido dei mezzi di soccorso”. La vittima è stata confermata dalla polizia. (Sac/Dire) 10:10 17-11-21