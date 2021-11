Italiano scomparso a Malta, la polizia diffonde avviso di ricerca

La polizia maltese ha diffuso oggi, Martedì 23 Novembre, un avviso per ricerca di persona scomparsa che riguarda un cittadino italiano di 42 anni. Un uomo toscano, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato dichiarato scomparso dalla polizia maltese che ha diffuso sui social media un avviso di ricerca. È stato visto l’ultima volta Domenica 21 Novembre 2021, vicino al Free Port di Birzebbugia con indosso una muta mimetica. Chiunque avesse delle informazioni su dove si trova, è pregato di mettersi in contatto con la Polizia chiamando il numero 21224001 o il 119 (anche in anonimato), oppure recandosi alla stazione di Polizia più vicina.

c.s. – Giovanni D’Agata