Nutriscore: Caligiuri (Fi), noi contro chi attacca il made in Italy

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – “Il Made in Italy rappresenta un punto di forza per l’economia del Paese, il nostro obiettivo è chiaro: fare in modo che sempre più persone nel mondo consumino le produzioni autenticamente italiane. Pertanto dobbiamo difendere ciò che produciamo e difenderci da chi vuole danneggiarci anche attraverso informazioni poco precise”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Fulvia Michela Caligiuri, responsabile del dipartimento sicurezza alimentare e difesa del cibo italiano nel mondo del partito azzurro, intervenendo alla conferenza stampa organizzata da Forza Italia sul Nutriscore.

