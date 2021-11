Fisco. Bernini: Proroga al 9 Dicembre? Serve più tempo

(DIRE) Roma, 26 Nov. – “Ai contribuenti servono certezze e subito. Prorogare di dieci giorni rottamazione, stralcio e saldo delle cartelle, acconti di Irpef, Irap, Ires, delle addizionali e imposte sostitutive, rispetto alla scadenza del 30 novembre è una timida carezza laddove servirebbe una forte iniezione di fiducia verso chi ha pagato a caro prezzo la crisi economica legata alla pandemia. Chiediamo al governo più coraggio. Per questo abbiamo proposto un ordine del giorno alla Legge di Bilancio con cui impegniamo il governo a riprogrammare la scadenza, dando più tempo per ottemperare a pagamenti che gli italiani vogliono saldare ma che sono impossibilitati a farlo dopo due anni di crisi. In commissione Finanze la proposta di Forza Italia è stata ben accolta da tutti i gruppi in maniera trasversale. Ora spetta al governo fare un ulteriore passo avanti in una giusta e doverosa direzione”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Lum/ Dire) 17:07 26-11-21