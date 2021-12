Manovra. Gasparri: Nostre proposte chiare per far ripartire il Paese

(DIRE) Roma, 2 Dic. – “Forza Italia è in prima linea per chiedere di rafforzare la manovra economica a sostegno dei cittadini e delle imprese. Tra le nostre proposte c’è la richiesta di aumentare da 8 a 10 miliardi il taglio delle tasse, rafforzare i bonus per l’edilizia che stanno creando lavoro e aiutando l’economia, prorogandoli nel tempo. Bisogna poi intervenire contro il caro bollette che minaccia famiglie e aziende. Siamo chiari e propositivi. Riteniamo fondamentali queste ed altre proposte per migliorare la manovra di bilancio con l’obiettivo di rilanciare l’economia e far ripartire l’Italia dopo la crisi che ha ci ha colpito”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia (Com/Pol/ Dire) 17:09 02-12-21