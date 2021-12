(DIRE) Roma, 3 Dic. – “Dalle politiche per la famiglia dipende, letteralmente, il nostro futuro. Il governo si è impegnato per rafforzarle, e continuerà a farlo. Per aiutare l’Italia di oggi, ma soprattutto quella di domani”. Cosi’ il presidente del consiglio Mario Draghi nel suo discorso alla conferenza nazionale della famiglia. (Rai/ Dire) 11:42 03-12-21