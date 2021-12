Energia. Ronzulli (FI): nuovo decreto misura giusta

(DIRE) Roma, 9 Dic. – “Il nuovo decreto contro il caro bollette del Governo è una misura giusta. Non è vero quello che si è detto, ovvero che si tolgono soldi alla Sanità per finanziare il decreto, perché le attività chiudono e le famiglie non ce la fanno con le bollette che triplicano. Sono stata recentemente a Murano e ho visto come le fornaci, che restano accese notte e giorno, fanno arrivare bollette in questo momento quadruplicate e, quindi, bisogna assolutamente intervenire”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, a Rtl 102.5. (Vid/ Dire) 21:00 09-12-21