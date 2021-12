Energia. Bollette, Meloni: Governo Draghi non ignori allarme lanciato da CNA

(DIRE) Roma, 10 Dic. – “Dal discorso del presidente della Cna Daniele Vaccarino, all’assemblea annuale, proposte sul taglio delle tasse, sburocratizzazione, semplificazione per l’accesso al credito: temi che ci uniscono. Il governo Draghi non lasci cadere nel vuoto le richieste che arrivano oggi dal mondo dell’artigianato e delle piccole e medie imprese. Così come non deve ignorare l’allarme lanciato sui rincari delle bollette energetiche che rischiano di spegnere le Pmi italiane. Fratelli d’Italia è in prima fila al loro fianco in queste battaglie”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, presente oggi a Roma all’inaugurazione dell’assemblea annuale della Cna. (Com/Ran/Dire) 15:50 10-12-21