Sri Lanka, uomo trova zaffiro blu di 1,5 milioni di carati nella sua proprietà

In Sri Lanka è stato trovato uno zaffiro blu del peso di 310 chilogrammi. La National Gem and Jewellery Authority dello stato insulare che l’ha esaminata e certificata Martedì, ha dichiarato che la gemma ha 1,5 milioni di carati. Il proprietario vuole vendere la pietra a un museo in modo che rimanga intatta. L’uomo ha trovato la pietra in una proprietà privata a Ratnapura, a circa 100 chilometri a est della capitale Colombo. L’hanno chiamata “Regina dell’Asia”. Ci sono già offerte di acquisto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, dagli USA e da Dubai. La “Regina dell’Asia” è la più grande gemma di questo tipo esistenti al mondo. Tra le gemme di dimensione eccezionale più celebri, va citata lo “Star of India”, di 563 carati, conservato presso il Museo di Storia Naturale di New York. È quasi priva di impurità e difetti ed è insolitamente dotata di stelle su entrambi i lati della pietra.

Comunicato Stampa – Sportello dei Diritti