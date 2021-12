Conclusi i campionati regionali invernali salto ostacoli. Campione regionale invernale 2021 Natale Pio Zanfini

Sport e divertimento sono gli ingredienti principali dei Campionati Regionali che nella veste invernale assumono le sembianze della festa di fine anno.

Anche se le condizioni meteo non sono state delle migliori, la partecipazione e l’entusiasmo l’hanno fatta da padroni per questa tre giorni di Agonismo e Sana Competizione. Numeri importanti per questa che ha raggiunto i 130 ca. Percorsi 110 ca. cavalli iscritti. Tantissimi i giovani concorrenti, che hanno dato il meglio di sé stessi in categorie inserite appositamente per la loro crescita sportiva. Tale straordinario risultato di iscrizioni, soprattutto di giovanissimi, è merito dell’impegno costante di questa Federazione, con Società e Tecnici che guardano nella medesima direzione di sviluppo dello sport di base.

Ed il Cerimoniale non poteva che essere pensato e dedicato ai più giovani con tantissimi premi in oggetti ed in gettoni d’oro con un montepremi complessivo di € 7.000. Curato e gestito dal Capo Dip. Promozione Sportiva, Marketing e Comunicazione FISE Calabria, Roberta Cardona, il cerimoniale del Comitato Regionale Calabria ha assegnato ricchi premi ai Campioni Regionali, tra cui le bellissime staffe di sicurezza SAFE RIDING e, alle Medaglie d’Oro, Argento e Bronzo della Cat. Assoluto un premio complessivo in gettoni d’oro di €2.000, alla cat. 1° Grado di € 1.500 e alla Cat. C115 di € 1.000 (al lordo delle ritenute di legge).

I CAMPIONI REGIONALI DELLA CATEGORIA ASSOLUTO:

MEDAGLIA D’ORO: NATALE PIO ZANFINI e GAMEBOY ODEVELD

MEDAGLIA D’ARGENTO: LUCA CASELLA e ZIAEVELAIN

MEDAGLIA DI BRONZO: PASQUALE IONA’ e SERENA DI SANTA DOMENICA

In questa Edizione invernale 2021 questi i Premi Speciali assegnati:

PREMIO MIGLIOR CHILDREN del Campionato: SOFIA AVERSA Istruttore: VITTORIO GARIANI

PREMIO MIGLIOR JUNIOR del Campionato: DEBORA BORGESE Istruttore: GIUSEPPE BAGALA’

PREMIO MIGLIOR SENIOR del Campionato: CARLOTTA MIGALI Istruttore: PASQUALE IONA’.

Che ricevono Calzascarpe placcato oro FISE Calabria – STAFFE di Sicurezza SAFE RIDING (valore di € 490,00) e al proprio istruttore il Libro dei Fratelli D’inzeo (valore di €68)

PREMIO ISTRUTTORE D’ORO consegnato a tutti gli Istruttori degli Allievi che hanno conquistato la Medaglia d’Oro e Migliori di Campionato:

ETTORE COLOSIMO

GIOVANNI BOSCARELLI

PASQUALE IONA’

MARIA LUIGIA ALOI

LUCA CASELLA

GIUSEPPE BAGALA’

ANTONELLA LOSACCO

Campionati anche all’insegna della solidarietà, infatti il Comitato FISE Calabria ha voluto donare a tutte le famiglie dei ragazzi dei podi le stelle di Natale dell’AIL COSENZA. Un ringraziamento doveroso alla Dott.ssa Mara Nigro e tutta la delegazione AIL Cosenza che hanno abbracciato con entusiasmo l’iniziativa e che hanno presenziato con un banchetto la giornata di Domenica.

Grazie anche a HORSE Angels Odv da sempre vicina al benessere degli animali e che ha donato a tutti i ragazzi arrivati a medaglia dei gadget ricamati. Horse Angels odv è un’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, che si occupa principalmente di tutela e promozione di animali, ambiente e persone nell’ottica di un solo pianeta, una sola salute per tutti.

Tante le Autorità presenti per celebrare questa giornata di Sport e Divertimento:

SINDACO DI BISIGNANO DR. FRANCESCO FUCILE

VICE PRESIDENTE FISE NICOLA BOSCARELLI

MEMBRO GIUNTA CONI CALABRIA E PRESIDENTE FIT CALABRIA JOE LAPPANO

SEGRETARIO REGIONALE SPORT E SALUTE CALABRIA WALTER MELACRINO

Grazie anche agli sponsor ed in particolare a SAFE RIDING SRL, che ha investito sul talento dei cavalieri calabresi e che ha creduto nel progetto della FISE Calabria.

Presente il Tecnico Federale Magg. Stefano Scaccabarozzi, che durante le gare ha visionato i cavalieri partecipanti sia quelli già selezionati per il progetto TEAM Calabria che le nuove leve.

Grazie anche all’Azienda Vivaio San Paolo che ha fornito le bellissime piante che hanno adornato i percorsi e la Selleria Cavallo Shop, sempre vicina alla FISE Calabria, che ha donato tanti articoli e prodotti per tutti i ragazzi premiati nelle giornate di venerdì e sabato.

Il commento del Presidente Federazione Italiana Sport Equestri CR Calabria Cav. Roberto Egidio Cardona:

“Anche nella versione invernale i Campionati Regionali affascinano ed emozionano. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipano attivamente e indirettamente alla più importante manifestazione sportiva regionale. Tutti i nostri cavalieri sia esordienti che senior hanno dato prova della loro tenacia e del sano agonismo che li contraddistinguono con entusiasmo e passione.

Grazie a tutti i Nostri giovanissimi Cavalieri ed Amazzoni che, con le loro Famiglie, hanno partecipato con lo spirito nobile dell’Agonismo e che sono il cuore pulsante di questa Regione.

Voglio ringraziare tutto lo staff del C.O. ASD C.I.D.A. Paglialonga, e quindi il Presidente Depraetere Marie Anne e il Direttore di Campo Mauro Parucchini, nonché il Presidente di Giuria Angelo Zito e tutti gli Ufficiali di Gara Dott. Giorgio Zicarelli, Laura Romanini, Giuseppa Proto Starace, Stefania Zicarelli, ed il Veterinario per l’impegno profuso per questo straordinario Campionato Regionale Invernale.

Con uno sguardo sempre proiettato al futuro, il Comitato Regionale Calabria, concentrerà tutte le energie per far crescere sempre di più i nostri giovani atleti con l’amore e la passione per questo Sport come strada maestra da seguire.

Grazie di cuore a tutti coloro che rendono l’Equitazione Calabrese ogni giorno migliore ed appassionante!

Ringrazio vivamente il Comandante Coll. Massimo Scotti ed al Magg. Ferdinando Ziccarelli del 1°Reggimento Bersaglieri di Cosenza – Comando Brigata Bersaglieri Garibaldi che, con la cerimonia dell’Alzabiandiera, ha onorato e portato lustro alla Manifestazione.”