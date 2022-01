Covid. Da ieri 170mila nuovi casi e 259 morti, cala tasso positivi (13,9%)

(DIRE) Roma, 4 Gen. – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati rilevati 170.844 nuovi casi di coronavirus con 1.228.410 test effettuati. Il tasso di positività è dunque del 13,9%. Le vittime sono 259. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 68.052 a fronte di 445.321 tamponi, per un tasso di positività più alto rispetto ad oggi (15,3%). Aumentano rispetto a ieri (133) le vittime. Le persone ricoverate in terapia intensiva oggi sono 1.392, 42 più di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.912. I dimessi-guariti sono 30.333, per un totale di 5.163.605 da inizio pandemia. (Sor/ Dire) 18:25 04-01-22