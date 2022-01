Covid. Calabria, zona rossa al comune di Platì (RC)

(DIRE) Reggio Calabria, 9 Gen. – Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la zona rossa nel Comune di Platì, della provincia di Reggio Calabria, per un periodo di 7 giorni, dal 10 gennaio 2022 e fino a tutto 16 gennaio 2022. Viene, inoltre, istituita la zona arancione nei Comuni di Africo, Benestare, Bianco, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Gioia Tauro, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Palizzi e Roccella Jonica, della provincia di Reggio Calabria, per un periodo di 10 giorni, dal 10 gennaio 2022 e fino a tutto 19 gennaio 2022. Con la stessa ordinanza, infine, viene prorogata la zona arancione nei Comuni di Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Rizziconi, Rosarno, San Roberto, Taurianova e nel Comune di Polistena, della Provincia di Reggio Calabria, per un periodo di ulteriori 7 giorni e, pertanto, fino a tutto il 16 gennaio 2022. (Com/Mav/Dire) 19:28 09-01-22