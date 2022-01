(DIRE) Roma, 18 Gen. – Oggi, con le sedute di aula dei Consigli Regionali di Emilia-Romagna e Toscana, sono stati designati tutti i delegati regionali che prenderanno parte alla seduta comune del Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 83 della Costituzione. Come da missiva del 4 gennaio di Roberto Fico, Presidente della Camera dei deputati, la convocazione è stata fissata per lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 15.00. (Com/Tar/ Dire) 17:37 18-01-22