08.20 – Una scossa sismica di magnitudo 3.8 è stata registrata in Toscana, precisamente in provincia di Lucca nella zona di Viareggio. I dati sull’evento sismico sono stati resi noti dall’INGV, la gente del luogo ha avvertito nettamente la scossa di terremoto. Non si hanno, al momento, notizie di danni a persone o cose al sima di Viareggio.

