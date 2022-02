Torino: vede la Polizia e si sbarazza dello stupefacente

Arrestato dagli Agenti della Squadra Volante

Lo scorso Lunedì sera, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale in servizio di controllo del territorio nota un soggetto straniero sotto i portici di via Nizza che, alla vista della pattuglia, fa cadere qualcosa per terra. Si tratta di un borsello; l’uomo, poi, si allontana sotto i portici.

I poliziotti lo fermano: si tratta di un cittadino ventinovenne di nazionalità gambiano, privo di documenti di identificazione ed irregolare sul territorio nazionale. All’interno del borsello di cui si era sbarazzato, gli agenti rinverranno 12 bustine di cellophane contenenti marijuana e 4 contenitori termosaldati contenenti cocaina. L’uomo, denunciato per violazione della legge sull’immigrazione, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Torino/articolo/688621a10ac95d29576478583