Lega. Finita la riunione di Salvini con i Parlamentari

(DIRE) Roma, 3 Mar. – È finita la riunione di Matteo Salvini con i parlamentari della Lega, organizzata nel teatro Sala Umberto a Roma. Il leader ha fatto il punto della situazione, con particolare riferimento alla guerra in Ucraina. Salvini ha concluso l’incontro sottolineando: “Dobbiamo fare di tutto per fermare la guerra. La pace non è mai fuori moda”. Alle 11 Salvini andrà davanti all’ambasciata dell’Ucraina a Roma per ribadire la propria solidarietà. Nel pomeriggio il leader raggiungerà Palermo dove domani è in programma il processo Open Arms.

L’obiettivo di Matteo Salvini è organizzare un’accoglienza efficace delle famiglie ucraine con particolare riferimento a quelle con bimbi anche in età scolare. “Dobbiamo garantire scuola, cure, casa e assistenza alle famiglie che stanno arrivando con particolare riferimento ai bimbi”, ha precisato ai parlamentari. Anche per questo, Salvini incontrerà in mattinata l’ambasciatore dell’Ucraina a Roma. (Vid/ Dire) 09:32 03-03-22