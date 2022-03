I Vigili del Fuoco stanno operando in via Militare di Borzoli per liberare un autoarticolato incastratosi in una curva a gomito. Si è reso necessario scaricare la merce per alleggerire il carico e consentire all’autogru dei Vigili del Fuoco di Genova di spostare il rimorchio.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=78256