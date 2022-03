09-00 – Questa mattina a Brescia durante un’azione congiunta, messa a segno dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, è stato sgominato un gruppo criminale. Era composto da 31 rapinatori, specializzati in assalti a furgoni blindati e caveau. In base alle ultime notizie, stavano per compiere una rapina al caveau di un istituto di vigilanza privata, è quanto rendono noto le forze dell’Ordine sulle loro pagine social ufficiali di Twitter.

