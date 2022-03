India: missile lanciato per errore

Il nove Marzo lo Stato dell’India per errore ha lanciato un missile sul territorio del Pakistan. La notizia è stata resa nota da un comunicato stampa emesso dal Ministero degli esteri Indiano. Il Governo di Delhi (capitale dell’India) si è scusato per l'”errore” commesso, e ha comunicato che verrà aperta un’indagine sull’incidente militare. Il Consigliere per la Sicurezza nazionale del Pakistan, Moeed Yusuf, però sembra non riporre molta fiducia verso il Governo di Delhi, ed avrebbe sminuito la capacità di gestire la tecnologia da parte dei militari indiani. L’India ha precisato che che il missile non ha provocato ne feriti ne danni.