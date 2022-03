Covid, Brasile con la media più bassa di morti degli ultimi 46 giorni

09:30 – Nelle ultime 24 ore il Brasile ha registrato altri 187 decessi per Coronavirus, media casi più bassa negli ultimi 46 giorni. Il totale delle vittime da inizio pandemia ammonta a 655.326 con una media di 415 decessi al giorno nell’ultima settimana. Ciò indica un calo del 30% rispetto alle statistiche di due settimane fa.

I contagi dall’inizio della pandemia sono a quota 29.382.196 includendo i 16.958 di ieri, quando la media mobile era a 45.087, il 31% in meno rispetto a 14 giorni fa, come dimostrano i dati delle segreterie statali alla salute. Per quanto riguarda le vaccinazioni, il 73,53% della popolazione, ovvero 157.970.698 brasiliani su 215 milioni, ha ricevuto due dosi. (fonte Ansa)