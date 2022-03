Radhe Shyam di K.K. Radhakrishna Kumar. Al Cinema il film indiano girato in Italia

Bollywood a Roma e in Italia, al cinema il film sostenuto dal RomaLAzio Film Commission

Il film indiano “Radhe Shyam” di K.K. Radhakrishna Kumar, girato in Italia, è in uscita in questi giorni in India su 5000 schermi e in altri 500 schermi tra USA, Canada, UK, Cina, Giappone, Indonesia, Australia. Le riprese si sono svolte a Roma e in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Toscana con l’assistenza delle rispettive Film Commission.

Sono protagonisti del film, due grandi star della cinematografia indiana, Prabhas e Pooja Hedge, che hanno girato a lungo in luoghi iconici della penisola, come le location del Parco del Colosseo e del Parco degli Acquedotti di Roma.

“Radhe Shyam” – prodotto da UV Creations e T-Series Film con la produzione esecutiva di Ivano Fucci per ODU Movies srl. – racconta una storia d’amore ambientata negli anni ’70 ed è interamente ambientato nel nostro Paese.

Guarda il Trailer: www.imdb.com/video/vi3563569945

Comunicato Stampa